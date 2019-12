Pugni alla compagna e ai figli, 41enne denunciato nel Reggiano

Ha sferrato pugni e schiaffi sia al figlio sia alla compagna. Per questo un uomo di 41 anni è stato denunciato dai carabinieri di Luzzara, nella Bassa Reggiana, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Violenze che si protraevano da ormai cinque anni, secondo quanto appurato dagli inquirenti.

Dopo l’ultimo episodio accaduto fuori da un ristorante dove l'uomo ha alzato le mani, la donna ha trovato il coraggio di denunciare tutto: è fuggita al pronto soccorso coi tre figli minori ed è stata raggiunta dai militari allertati dai medici. Il nucleo familiare ora è stato affidato a una struttura protetta.

