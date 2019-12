Pagano l'auto con un assegno vero e poi lo sostituiscono con un falso: denunciati a Sant'Ilario d'Enza

Ha pubblicato su un sito di annunci un’inserzione per vendere la sua auto ed era riuscito nell’intento di trovare un acquirente. Prima del passaggio di proprietà aveva persino adottato tutte le precauzioni, compresa quella di verificare l’autenticità dell’assegno postale dato a pagamento dell’acquisto. Eppure è è stato raggirato.

I due acquirenti infatti sono riusciti a sostituire l’assegno dato a pagamento con un altro analogo e di pari importo contraffatto, gabbando un 52enne di Sant’Ilario d’Enza, L'uomo, accortosi dell’inganno all’atto della non esigibilità del titolo, non ha potuto far altro che rivolgersi ai carabinieri di Sant’Ilario d’Enza. I miliari hanno avviato le indagini identificando i due truffatori e denunciandoli per truffa in concorso. Si tratta di un 42enne e un 31enne entrambi residenti a Codigoro in provincia di Ferrara.