Luzzara, forzano posto di blocco e poi finiscono nel canale con l'auto rubata: tre giovanissimi nei guai

Luzzara. Una “bravata” che poteva finire in tragedia: tre giovanissimi ragazzi incensurati, tra cui un minore, l’altra notte a bordo di un Pick-Up Mitsubishi rubato, hanno forzato un posto di blocco dei carabinieri di Fabbrico dandosi alla fuga. Dopo un inseguimento, sono usciti di strada e dopo un volo di alcuni metri sono finiti in un canale. Il conducente è fuggito mentre i due occupanti, un minore e una 18enne reggiani, che hanno rischiato di fare la fine del topo, sono stati soccorsi e tratti in salvo dai carabinieri che li hanno condotti in ospedale.

Successivamente i militari hanno identificato e rintracciato il conducente, un 20enne reggiano che, alla stessa stregua due suoi due amici, è finito nei guai. I tre sono stati denunciati per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Il Pick-Up era stato rubato alcuni giorni prima a un operaio 49enne di Guastalla. Sono in corso le indagini dei Carabinieri per accertare come i tre, tutti incensurati, siano entrati in possesso dell'auto che probabilmente intendevano utilizzare per “divertimento”.