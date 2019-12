Sorpresi dai vicini durante il furto: scovato anche il complice

Era stato il connubio tra il controllo di vicinato e l’immediato intervento dei carabinieri della stazione di Sant'Ilario d’Enza a permettere di arrestare - la sera del 26 novembre - il ladro che insieme a un complice si era introdotto all'interno di un’abitazione di via Matteotti a Sant'Ilario d’Enza. In manette era finito un cittadino albanese, Gjekal Kol, 22enne in Italia senza fissa dimora. Al giovane fu sequestrata l'auto, una Opel Astra, utilizzataper raggiungere l’abitazione e con all'interno vari strumenti da scasso tra cui tronchesi, cacciaviti, piedi di porco e tenaglie.

A circa due settimane dai fatti le indagini dei carabinieri di Sant’Ilario d’Enza hanno permesso di risalire al complice che era riuscito a fuggire. Si tratta di un connazionale 26enne, in Italia senza fissa dimora, ora denunciato alla Procura reggiana per concorso in furto aggravato.