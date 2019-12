Auto a fuoco nella notte e un intossicato a Boretto: ipotesi incendio doloso

Intorno alla mezzanotte i carabinieri della stazione di Boretto sono intervenuti in via Goleto dove, nel cortile dell'abitazione di proprietà di 47enne pakistano, dove i vigili del fuoco stavno già intervenendo per un'auto in fiamme.

L'incendio, probabilmente d’origine dolosa, ha distrutto una Ford Mondeo di proprietà di un 23enne cittadino pakistano abitante in paese. Le fiamme hanno anche annerito le mura dell’abitazione del 47enne, portato in ospedale per una lieve intossicazione da fumo (per lui 6 giorni di prognosi). I danni causati dall’incendio sono in corso di esatta valutazione. Sulla vicenda i Carabinieri di Boretto hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura reggiana.