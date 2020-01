Montecchio, lite coniugale fa scoprire la droga: denunciato il marito

Una lite tra marito e moglie è costata a un 40enne reggiano - il marito, appunto - una denuncia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri di Montecchio gli hanno sequestrato oltre un etto e mezzo di droga e oltre 2.500 euro in contanti ritenuti provento delle cessioni di droga.

Al 112 era giunta la segnalazione da parte di una donna che stava litigando con il marito in una stazione di servizio. Una volta arrivati, la donna, una 40nne abitante a Montecchio, ha consegnato ai militari un frammento del peso di 10 grammi di hashish caduto dalla tasca della giacca del marito. Ed è così che dopo aver ricomposto il dissidio i Carabinieri di Brescello hanno eseguito una perquisizione personale dell’uomo, che nei calzini nascondeva oltre 2.500 euro in contanti. A quel punto era inevitabile che perquisizione proseguisse al domicilio della coppia. Nei locali adibiti a ricovero attrezzi da lavoro in uso all’uomo sono stati ritrovati due panetti di hashish del peso complessivo di 150 grammi.