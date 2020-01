Schianto tra camion fra Boretto e Poviglio, un morto

Incidente stradale mortale nella bassa reggiana, sulla strada provinciale che collega i Comuni di Boretto e Poviglio. A perdere la vita nello schianto fra due mezzi pesanti, Giovanni Lionetti, 42 anni, originario di Pozzuoli (Napoli), ma residente a Roteglia di Castellarano, nel comprensorio ceramico in provincia di Reggio Emilia.

E’ successo intorno alle 11: un camion guidato da un autista 52enne di origine ghanese, residente nel bresciano - rimasto ferito e tuttora in gravi condizioni all’ospedale di Guastalla - è sbandato all’improvviso finendo contro un secondo veicolo carico di inerti. Lo schianto ha provocato un incendio che ha avvolto la cabina del 42enne campano, per il quale non c'è stato nulla da fare.

