Reggio Emilia, fa l'esame per la patente al posto dell'amico: denunciati due senegalesi

Si è recato negli uffici della Motorizzazione Civile di Reggio Emilia per sostenere l’esame teorico utile per il conseguimento della patente di guida. Peccato l'abbia fatto per conto di un suo amico esibendo i documenti d’identità di quest’ultimo a lui fortemente somigliante. Così è stato bocciato e denunciato dai carabinieri. Nei guai anche il vero candidato che si era affidato all’amico per superare la prova. Protagonisti della vicenda due senegalesi di 34 e 25 anni, residenti a Brescello, denunciati alla Procura con l’accusa di concorso in sostituzione di persona. La vicenda è stata portata alla luce dai carabinieri grazie a un funzionario della Motorizzazione.

