Calci e pugni alla moglie incinta: 30enne denunciato nella Bassa reggiana

L’ultimo episodio è avvenuto la mattina di Natale quando l’uomo - durante una lite scaturita per futili motivi - ha preso a calci e pugni la moglie incinta da 6 mesi.

Dopo le botte ha preso i due figli minori ed è uscito da casa mentre la donna con il volto tumefatto è stata soccorsa da una vicina e accompagnata all'ospedale, da dove è partito l’allarme al 112 dei carabinieri. I militari della stazione di Cadelbosco Sopra nella tarda serata sono riusciti a rintracciare l’uomo e lo hanno condotto in caserma. I due figli, trovati con il padre, sono stati affidati alla madre per poi essere tutti collocati in una struttura protetta.

I militari hanno accertato che il grave episodio di violenza non era l’unico: negli ultimi sei anni l'uomo ha in più occasioni preso a pugni, calci, schiaffi ma anche a bastonate la moglie. Episodi di inaudita violenza, quelli accertati dai carabinieri, compiuti anche alla presenza dei figli minori. Per questi motivi l'uomo - un operaio 30enne - è stato denunciato per maltrattamenti continuati ed aggravati dall’averli compiuti alla presenza di minori e nell’ultimo caso ai danni della moglie in stato interessante. La donna, una casalinga 25enne, dopo il ricovero ospedaliero, unitamente ai suoi due figli minori è stata collocata in una struttura protetta.