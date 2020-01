Reggio Emilia, vendono l'azienda e regalano da 5 a 25mila euro ai dipendenti

Hanno scoperto nella busta paga di dicembre un sostanzioso regalo da parte dell’azienda: omaggi personalizzati a seconda della qualifica e dell’anzianità di servizio, variabili da 5 a 25mila euro a testa, accompagnati dalla scritta 'Grazie per quello che hai fattò. E’ accaduto ai cinquanta dipendenti della Ice spa (Industria Chimica Emiliana) di Reggio Emilia, ricompensati così dai titolari Dina, Enzo e Maurizio Bartoli, che hanno ceduto il 30 settembre 2019 l'azienda, fondata nel 1949 dai genitori e storicamente a gestione familiare, al fondo d’investimento americano Advent International pur mantenendo un ruolo dirigenziale o di consulenza. Lo riportano Gazzetta di Reggio e Resto del Carlino.

Un atto di riconoscenza per le fortune costruite insieme fino a far diventare Ice un colosso internazionale: il gruppo è formato da un pool di imprese sparse fra Italia (Basaluzzo, in provincia di Alessandria), Stati Uniti e Brasile, con il coinvolgimento di almeno altre 200 persone. Già ad ottobre la famiglia di imprenditori reggiani aveva invitato a cena tutti i dipendenti regalando ai collaboratori in servizio da più tempo un orologio con un’incisione personalizzata.

Premio ai lavoratori anche alla Pelliconi di Ozzano Emilia (Bologna), il 'colosso dei tappì, che ha appena festeggiato 80 anni di attività e ha stabilimenti produttivi in Italia, Usa, Egitto e Cina: un massimo di 1.900 euro all’anno - spiega il Resto del Carlino - relativo a quattro anni, dal 2019 al 2022, per i 210 dipendenti della sede bolognese. L’accordo per il premio di risultato è stato raggiunto da azienda e sindacati. Pelliconi ha un fatturato di circa 165 milioni, con 1.700 dipendenti nel mondo e una capacità produttiva di oltre 30 miliardi di tappi all’anno.