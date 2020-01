Le Sardine sono pronte a rinunciare a scendere in piazza a Bibbiano, nel Reggiano, il prossimo 23 gennaio, solo a patto che prima rinunci anche la Lega. A confermarlo il portavoce Mattia Santori: «Non siamo noi un pericolo di sciacallaggio per la città di Bibbiano, noi siamo l'anticorpo - ha spiegato durante una conferenza stampa a Bologna - Se loro diranno 'Non ci andiamò, a noi va benissimo, se Bibbiano dice 'Non vogliamo nè uno, nè l’altro, noi siamo d’accordo».

