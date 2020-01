E’ stato sorpreso dai carabinieri di Reggio Emilia mentre, con le pinze, stava sfilando cavi elettrici da un tombino nei pressi di un lampione. Per questo un 70enne reggiano, trovato con una cinquantina di metri di cavo, è stato denunciato per tentato furto aggravato e possesso di strumenti da scasso.

La pinza è stata sequestrata. E’ successo l’altra mattina, intorno alle 9, in via Makalle, all’altezza di un sottopasso ferroviario. Il rame sfilato pesava circa due kg.

