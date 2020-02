Cene a lume di candela con furto per 'dessert': ladra seriale in carcere

Durante le cene romantiche con il compagno riusciva a ritagliarsi uno spazio per dedicarsi ai furti. Nel corso della cena si alzava per andare alla toilette, che di fatto non raggiungeva mai.

La donna, infatti, una 49enne reggiana, si dirigeva negli spogliatoi in uso ai dipendenti del ristorante e faceva razzia di denaro contante. Un primo colpo andato a segno, con un bottino da 1.900 euro, l'ha indotta a ritentare la fortuna. Le è andata male: i titolari del ristorante, nel Mantovano, l'hanno riconosciuta e tenuta d’occhio. Quando si è alzata per andare alla toilette è stata seguita e vista entrata negli spogliatoi. E a quel punto bloccata in attesa dei carabinieri. Per il tentato furto la donna ha scelto un patteggiamento a 7 mesi di reclusione. Per il primo colpo fatto la settimana precedente (i fatti risalgono al maggio del 2010) è stata invece condannata dalla Corte d’Appello di Brescia alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione e 500 euro di multa per il reato di furto aggravato. La sentenza di condanna, divenuta esecutiva, ha visto l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura mantovana spiccare l’ordine di carcerazione, eseguito dai carabinieri di Gualtieri. L'altra sera, rintracciata, la donna è stata accompagnata nella sezione femminile del carcere di Modena. Le indagini condotte all’epoca rivelarono l’estraneità dell’uomo, un imprenditore reggiano, che pensava di trascorrere una serata romantica con la donna ignorando il suo piano.