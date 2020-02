Soldi falsi, rapina e furto, arrestata 57enne

Tra il febbraio del 2009 e il maggio del 2017 ha 'raccolto' quasi 6 anni di reclusione e 1.900 euro di multa: dall’altra mattina una 57enne residente nel Foggiano ma di fatto domiciliata a Reggio Emilia si trova nel carcere di Modena dopo l’arresto da parte dei Carabinieri di Novellara con l’accusa di serie condotte che vanno dal furto alla spendita ed introduzione nello stato di soldi falsi sino ad ad una rapina che l’ha vista narcotizzare la sua anziana vittima.

Nel dettaglio il furto, consumato nel febbraio del 2009 per il quale è stata condannata a 3 mesi, è stato compiuto in un negozio di Bologna dove la 57enne è stata sorpresa in flagranza di reato e denunciata. Nel settembre del 2012 la donna veniva arrestata dopo essere stata fermata, sempre a Bologna, durante un controllo veniva trovata in possesso di banconote falsificate. Per questi fatti è stata condannata a un anno di reclusione. Nel maggio del 2017, invece, la donna si è resa responsabile di una rapina ai danni di un’anziana narcotizzata e derubata di preziosi e ori, comprese le fedi nuziali, dopo essersi introdotta in casa con il pretesto di dover fare un orlo ai suoi pantaloni. Per questi fatti la 57enne veniva riconosciuta colpevole e condannata dal Tribunale di Bologna a 4 anni e 6 mesi di reclusione.

La donna è stata quindi rintracciata e condotta in carcere per l’espiazione della pena che detratti 9 mesi e un giorno pre-sofferti la vedono dover scontare ancora 4 anni, 11 mesi e 29 giorni.

