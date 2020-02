Bibbiano, chiama i carabinieri e salva la mamma che stava per essere soffocata dal papà

E' salito a cavalcioni sul corpo della moglie in piena notte e dopo averla sferrato un pugno, ha cercato di soffocarla con un cuscino. Non ci è riuscito grazie all’intervento del figlio minore della coppia che, sentendo le urla della madre, si è svegliato fermando il padre e dando l’allarme ai carabinieri. I fatti risalgono alla fine dello scorso mese di gennaio quando i carabinieri di Bibbiano sono intervenuti nell’abitazione di una famiglia abitante in provincia di Reggio Emilia portando alla luce un’inquietante ed aberrante vicenda di violenza domestica che poteva concludersi tragicamente se non vi fosse stato proprio l’intervento del figlio della coppia che ha posto fine alle intenzioni del padre allertando i carabinieri che ora l’hanno arrestato. La Procura reggiana infatti, condividendo con le risultanze investigative dei carabinieri di Bibbiano, ha richiesto ed ottenuto dal GIP del tribunale di Reggio Emilia, un provvedimento restrittivo di natura cautelare che è stato eseguito dai carabinieri che hanno arrestato l’uomo con l’accusa di tentato omicidio.

