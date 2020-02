In garage il deposito della droga: arrestato operaio a Gattatico

Gattatico Considerava probabilmente il garage un luogo sicuro, tanto da trasformarlo in deposito di un'ingente partita di droga.

Ma non ha considerato che la sua condotta non era passata inosservata ai carabinieri della stazione di Gattatico e ad alcuni cittadini che avevano avvalorato con segnalazioni le loro ipotesi. E' così che ieri mattina- al culmine di un servizio di osservazione eseguito sotto l’abitazione del 50enne - l’hanno fermato mentre andava a lavoro. E a quel punto hanno dato corso alla perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento di quasi 6 etti di marjuana in buona parte occultati nel garage. L'uomo, un operaio napoletano residente in paese. è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.