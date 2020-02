Prodotti Apple contraffatti: sequestro da 25.000 euro a Parma, Modena, Reggio e Bologna

La guardia di finanza di Reggio Emilia ha sequestrato prodotti di elettronica contraffatti a marchio Apple per un valore di oltre 25mila euro. Il blitz delle Fiamme Gialle, oltre al territorio reggiano, ha riguardato anche le province limitrofi di Modena, Parma, Mantova e Bologna. Durante le perquisizioni in diversi negozi sono stati scoperti alimentatori, auricolari e cavi usb spacciati come originali del famoso brand americano.

Gli articoli venivano venduti con una scontistica accattivante per i consumatori con risparmi fino al 40% rispetto al marchio autentico come per esempio i caricabatterie venduti a poco meno di 20 euro rispetto ai 35 di listino. I finanzieri inoltre hanno ritirato dalla vendita altri articoli di elettronica che violavano il copyright in quanto - seppur privi del marchio - avevano caratteristiche di disegno e modello riconducibili a brevetti già depositati dall’azienda fondata da Steve Jobs.

I responsabili dei punti vendita sono stati denunciati alle autorità giudiziarie competenti e rischiano multe sino a 20mila euro e la reclusione fino a due anni.



