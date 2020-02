Sant'Ilario d'Enza, cerca di comprare un telefono on line ma viene truffato per due volte

Aveva un impellente necessità di acquistare un cellulare e così dopo essere stato bidonato durante una prima compravendita, a seguito della quale versava 380 euro senza mai ricevere l’IPhone 8 Plus che avrebbe voluto acquistare, si è indirizzato verso altro annuncio trattante le vendita di un IPhone X messo in vendita a 310 euro. Nuova annuncio ma stesso epilogo: una volta pagato l’importo il malcapitato reggiano non ha ricevuto lo smartphone venendo addirittura deriso dal venditore che contattato dalla vittima gli riferiva: “il pacco non ti arriverà mai, ha ha ha”. Questa la singolare vicenda verificatasi ai danni di un 21enne reggiano che nel giro di pochi giorni si è ritrovato derubato di ben 710 euro. Le indagini dei carabinieri di Sant’Ilario d’Enza, a cui il giovane si è rivolto denunciando i raggiri, hanno consentito di identificare i responsabili delle due truffe. Per il primo episodio sono stati denunciati alla Procura reggiana una 40enne e il compagno 38enne, entrambi residenti nel pisano, mentre per la seconda truffa a finire nei guai è stato un genovese 23enne. Hanno tutti precedenti specifici in materia di raggiri online e sono accusati di truffa.