Pedone 'pigro' (a Reggio): ha il verde ma non attraversa

Vicino alla stazione ferroviaria di Reggio Emilia c’è un semaforo bizzarro: la luce verde rivolta ai pedoni riporta il disegno di un pedone fermo (come deve essere nel rosso e nel giallo) e non in movimento.

Quando appare il verde per i pedoni, invece, la figura del pedone deve dare l’idea che si può attraversare la strada (come si vede, di seguito, nella successione di un semaforo “parmigiano” del ponte Caprazucca). In tutti i semafori, d’altronde, il pedone verde è in movimento, come previsto dal Codice della strada.

Mah, chissà a cosa pensavano i nostri “cugini” reggiani quando hanno montato questo pedone “pigro”!