Rally: conto alla rovescia per il 41° Appennino Reggiano

Con l’apertura delle iscrizioni, prevista per domattina, inizierà ufficialmente il conto alla rovescia verso la disputa dell’atteso 41° Rally Appennino Reggiano, che anche quest’anno proporrà due gare distinte: il rally Internazionale costituirà il piatto forte, visto che alla maggior lunghezza del percorso (120 i chilometri cronometrati, 471 quelli totali) abbinerà il fascino della presenza delle vetture WRC di penultima generazione e la presenza dei protagonisti della International Rally Cup, la serie dedicata appunto ai rally internazionali su asfalto che quest’anno vivrà la sua diciannovesima stagione. Nomi di rilievo sono attesi al via anche del rally Nazionale, che scatterà in coda alla gara principale e seguirà un percorso più breve (61 chilometri cronometrati, 280 totali). Entrambe le gare scatteranno sabato 21 marzo da piazza Matteotti, a San Polo d’Enza, che sarà dunque la nuova sede della partenza.