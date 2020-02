Reggio Emilia, viene licenziata e tenta di speronare l'ex datrice di lavoro

Dopo essere stata licenziata per motivi disciplinari ha minacciato l’ormai ex datrice di lavoro e poi ha persino tentato di speronarla con l’auto. A finire nei guai una 43enne di Reggio Emilia denunciata per i reati di minaccia aggravata e violenza privata, di cui dovrà rispondere in tribunale. E in attesa del processo il gip ha applicato a suo carico il divieto di avvicinamento nei luoghi frequentatati dalla vittima.

La donna, impiegata, era stata lasciata a casa nello scorso dicembre tramite una lettera di licenziamento consegnata dalle mani della responsabile, una 50enne reggiana, alla quale aveva rivolto minacce dirette. Da quel giorno ha cominciato a meditare la vendetta. Messa in atto nella notte tra il 10 e l’11 febbraio scorso quando ha atteso l’ex datrice di lavoro nel parcheggio dell’azienda per poi inseguirla a folle velocità nel tentativo di colpirla con la vettura. Dopo le indagini la Procura ha così ottenuto dal giudice la misura cautelare eseguita oggi dai carabinieri.

