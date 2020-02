Botte alla moglie e alla figlia: denuncia, allontanamento da casa e divieto di avvicinamento

Per anni ha subito le offese e violenze del marito che non ha mai trovato la forza di denunciare. In silenzio ha subito le quotidiano offese e aggressioni che l’uomo le riservava, ma quando un giorno il marito ha usato violenza alla figlia, “colpevole” di essere intervenuta in difesa della mamma, la donna non ha esitato a chiamare i carabinieri e denunciare quanto accaduto alla figlia.

Al termine delle indagini, i carabinieri in forza alla stazione di Sant’Ilario d’Enza hanno denunciato alla Procura reggiana un 45enne rumeno residente nella Val d’Enza accusato dei reati di maltrattamenti in famiglia e percosse. Il sostituto titolare dell'inchiesta, condividendo con le risultanze investigative dei Carabinieri ha richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia, l'applicazione nei confronti dell’uomo della misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alle vittime. Provvedimento di natura cautelare che è stato eseguito dai Carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza. Pesanti come un macigno le accuse mosse all’uomo che dal 2016 in costante stato di abuso alcolico maltrattava la propria moglie 40enne insultandola ripetutamente, scagliandole addosso oggetti della casa, dandole schiaffi o tirandole i capelli, sputandole in faccia.