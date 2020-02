Controlli dei Nas di Parma nelle macellerie della Bassa reggiana: sequestrato oltre un quintale di prodotti alimentari

I carabinieri del NAS di Parma hanno proceduto al controllo di alcune macellerie per assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed amministrative. In una macelleria della bassa reggiana i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanitaria di Parma hanno accertato irregolarità. In particolare hanno rinvenuto, in parte sulle scaffalature del locale adibito a stoccaggio materie prime ed in parte in una cella refrigerata, e sottoposto a sequestro amministrativo, circa 112 chilogrammi di alimenti vari (spezie, aromi alimentari, prodotti carnei ed insaccati), riportanti in etichetta la data di scadenza decorsa di validità ovvero contenuti in involucri e contenitori privi delle indicazioni riguardanti la loro rintracciabilità (data di produzione, specie del prodotto, data di congelamento, scadenza, ecc.). Inoltre il libro ingredienti presente all’interno dell’attività era sprovvisto delle indicazioni obbligatorie in materia di allergeni e/o intolleranze. Al titolare sono state contestate le relative violazioni amministrative e comminate sanzioni per un importo complessivo di euro 4.000,00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA reggio emilia