Correggio, nel parcheggio della chiesa spacciava cocaina: arrestato dai Carabinieri

Aveva scelto il parcheggio antistante la chiesa della frazione Fazzano di Correggio per dare appuntamento ai suoi clienti a cui cedeva la cocaina. A scoprirlo ieri i carabinieri della stazione di Correggio che, durante l’attività di controllo del territorio, notando uno scambio sospetto tra due uomini nel parcheggio del cimitero della frazione Fazzano, sono subito intervenuti constatando che l’incontro aveva come oggetto la cessione di cocaina. Per questo motivo con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della stazione di Correggio hanno tratto in arresto un operaio 52enne residente a Correggio.

