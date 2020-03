Aggredisce una guardia in un supermercato a Reggio Emilia, arrestato

Ha minacciato con un coltello l'addetto alla vigilanza di un supermercato, poi lo ha aggredito: un 62enne napoletano è stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri in un centro commerciale di Reggio Emilia. L’uomo si era presentato alle casse automatiche e ha omesso di pagare una busta della spesa. Una guardia si è avvicinata per chiedergli chiarimenti, ma lui è andato in escandescenza. Prima lo ha tenuto a distanza brandendo un coltellino multiuso, poi si è scagliato contro il vigilante prendendolo a pugni e ombrellate. Tutto ciò anche in presenza dei militari che, nel frattempo, erano arrivati con una pattuglia, dopo essere stati allertati dal personale del negozio. Gli uomini in divisa alla fine sono riusciti a bloccare il 62enne. La guardia giurata è stata portata al pronto soccorso per le cure mediche: è stato dimesso con sette giorni di prognosi.

