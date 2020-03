Coronavirus: Ausl Irccs Reggio Emilia rimodula attivita'

L’Ausl Irccs di Reggio Emilia sospende l’attività libero professionale per visite ambulatoriali ed esami diagnostici, dal 10 marzo fino al 3 aprile 2020. L’attività chirurgica, sempre in libera professione, sarà sospesa da lunedì 9 marzo fino al 3 aprile 2020. Lo ha deciso la direzione aziendale considerando l'evoluzione dell’epidemia da Covid-19 nel territorio, con l'obiettivo di garantire adeguati livelli assistenziali sia ai pazienti contagiati, sia ai pazienti affetti da patologie urgenti od oncologiche.

Negli ospedali di Reggio Emilia e Guastalla sono sospesi, fino a diversa determinazione, i ricoveri programmati. Sono, viceversa, garantiti i ricoveri urgenti, quelli per pazienti oncologici, con codice di priorità A e quelli ritenuti indifferibili. Sono analogamente sospese le attività ambulatoriali programmate, ad eccezione di quelle rivolte a pazienti oncologici già in carico alle strutture, ai pazienti che presentino sintomatologie o fortemente riconducibili ad un sospetto oncologico e quelle ritenute indifferibili per ragioni di continuità assistenziale o terapeutica.

All’Ospedale di Montecchio, al momento, sono assicurate solo le attività legate al percorso nascita e le prestazioni di ricovero ed ambulatoriali ginecologiche urgenti o indifferibili. Negli Ospedali di Castelnovo nè Monti, Correggio e Scandiano, le attività di ricovero ordinario e urgente vengono assicurate e resta invariata la programmazione delle attività ambulatoriali programmate o urgenti. Subiscono modifiche o stop alcuni screening oncologici.

