I Nas sequestrano 500 chili di merce scaduta in un'azienda alimentare nella Bassa reggiana

Blitz dei Nas nella Bassa Reggiana, dove sono stati sequestrati 500 chilogrammi di bevande e alimenti in un’azienda alimentare. Durante il controllo igienico-sanitario i carabinieri del nucleo anti-sofisticazione, hanno scoperto sugli scaffali del locale adibito a magazzino (al quale sono stati posti poi i sigilli) dolciumi, sciroppi di vari gusti, tisane e snack salati risultati tutti scaduti. Al titolare dell’impresa sono state contestate le relative violazioni amministrative e comminate sanzioni per un importo complessivo di duemila euro oltre al sequestro della merce per un valore totale di 10mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA reggio emilia

nasser