L'ospedale di Guastalla diventa 'Covid-19': riservato ai positivi al virus

L’ospedale di Guastalla, nel Reggiano, diventa 'Covid-19', con un’iniziale disponibilità di 80 posti letto dedicati a pazienti positivi al virus in condizioni non critiche. I posti letto saranno gradualmente collocati in un’area, al momento non utilizzata, in un’ala ospedaliera su quattro piani. Lo ha deciso l’azienda Usl, d’intesa con il commissario per l’emergenza, l’ex assessore Sergio Venturi. La scelta è caduta su Guastalla perché l’ospedale dispone di una terapia intensiva e di servizi di supporto adeguati. A Guastalla è previsto anche l’incremento di posti letto di terapia intensiva da 6 a 12. Il punto nascita è trasferito a Montecchio.

All’ospedale saranno temporaneamente sospesi i ricoveri programmati (garantendo i ricoveri urgenti, quelli per pazienti oncologici, con codice di priorità A e quelli ritenuti indifferibili) e le attività ambulatoriali programmate. Si ipotizza che dopo un’iniziale disponibilità di 80 posti letto, su spazi attualmente liberi, si possa procedere ad un eventuale incremento di ulteriori posti letto sulla base dell’evolversi del quadro epidemiologico.

