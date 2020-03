Rivolta anche nel carcere di Reggio Emilia, 150 detenuti coinvolti

Rivolta nella serata di ieri anche in carcere a Reggio Emilia, come in altri istituti penitenziari d’Italia, legata all’emergenza Coronavirus. Secondo quanto si apprende, l’agitazione dei detenuti è iniziata nel pomeriggio e si è conclusa intorno alle 23. Ci sarebbero tre sezioni seriamente danneggiate. E’ stata coinvolta anche l’infermeria. Non si ha notizia di feriti. Sono stati circa 150 i detenuti coinvolti nella sommossa scoppiata nella serata di ieri nel carcere di Reggio Emilia, protesta legata alle limitazioni dovute alla diffusione del coronavirus. Tre le sezioni coinvolte e danneggiate, con incendi di materassi, lancio di oggetti alla polizia penitenziaria, rottura degli arredi. Per riportare la calma sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia e i vigili del fuoco. Il penitenziario non risulta inagibile.

Gravi danni carcere Modena, detenuti trasferiti - Sono molto importanti i danni nel carcere di Modena, dove ieri è scoppiata una rivolta di detenuti. Al momento è in corso la bonifica dei locali e il trasferimento di gran parte dei detenuti in altre strutture. Sono tre i detenuti morti nel corso della giornata di ieri, su cui dovranno essere fatti approfondimenti.

Osapp, in carcere a Napoli danni per milioni - Quattro reparti distrutti e danni per milioni di euro nel carcere di Poggioreale dove ieri circa un migliaio di detenuti ha dato vita a una rivolta innescata dalla sospensione dei colloqui imposta dal Dpcm per contrastare l'epidemia da coronavirus. Lo riferisce il sindacato Osapp spiegando che sono stati numerosi i tentativi di mediazione falliti. «I detenuti dell’ala destra del carcere, completamente devastata - spiega il segretario regionale Luigi Castaldo -, hanno usato la violenza e l’inciviltà per tentare di sopraffare lo Stato. Per fortuna i ristretti dell’ala sinistra hanno invece mostrato pacificamente il loro dissenso nei confronti della sospensione dei colloqui». Per Castaldo «la politica del Governo è stata disattenta, inefficace e superficiale di fronte alle tante criticità che vive la Polizia Penitenziaria». «I colleghi - fa sapere - sono accorsi per sedare la rivolta pur stando fuori servizio e quelli che erano in servizio si sono trattenuti con spirito di abnegazione».

Rivolta in carcere Foggia, alcuni evadono,poi bloccati - Una rivolta è in corso nel carcere di Foggia dove alcuni detenuti stanno riuscendo ad evadere venendo bloccati poco dopo all’esterno dell’istituto penitenziario dalle forze dell’ordine. A quanto si apprende i detenuti hanno divelto un cancello della 'block housè, la zona che li separa dalla strada. Molti detenuti si stanno arrampicando sui cancelli del perimetro del carcere. Sul posto polizia, carabinieri e militari dell’esercito.

Durante proteste prendono psicofarmaci,2 morti - Per un’overdose da psicofarmaci due detenuti degli Istituti penitenziari di Verona e Alessandria sono morti. I due avevano approfittato delle proteste nelle carceri, esplose in seguito alle nuove disposizioni per il coronavirus, per sottrarre psicofarmaci dall’infermeria. Lo riferisce il segretario del Sapp, Aldo Di Giacomo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA coronavirus

carceri