Reggio Emilia, ruba alcolici in un altro comune, denunciato

Si è spostato in auto dal comune di Bagnolo in Piano a quello di Correggio, nel Reggiano, per andare a rubare superalcolici in un supermercato. Così un 50enne è stato denunciato non solo per furto ma anche per il mancato rispetto del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri per limitare il contagio da coronavirus, visto che rubare non è affatto una ragione valida per spostarsi. E’ accaduto a Correggio, dove, come in altri territori dell’Emilia-Romagna, sono stati intensificati i controlli delle forze dell’ordine per il rispetto delle misure governative. L’uomo è stato fermato all’uscita del supermercato coop di Correggio con alcune bottiglie di superalcolici del valore di 50 euro, risultate appena rubate dall’interno del supermercato. La refurtiva è stata recuperata e restituita al supermercato.

Sempre a Correggio gli stessi Carabinieri questa notte poco dopo la mezzanotte hanno denunciato un 28enne e un 33enne pregiudicati del paese. I due fermati nel centro del paese dai carabinieri hanno riferito di essere usciti, pur abitando in abitazioni diverse, per andare a comprare le sigarette. La giustificazione, però, viola il Dpcm così i due sono stati denunciati ai sensi del 650 del Codice Penale alla Procura reggiana. A Novellara un 40enne di Gualtieri è incappato in una doppia denuncia. Fermato nella tarda serata di ieri, oltre a risultare essersi posto alla guida di un’auto dopo aver fatto uso di droga, ha riferito di essersi recato a Novellara per vedere dei lavori edili che doveva fare l’indomani. Per il 40enne è scattata la denuncia per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e per aver violato le disposizioni governative. Infine, a Gattatico, nella Val d’Enza reggiana, a finire nei guai è stato un 31enne di Poviglio. Fermato in piena notte dai carabinieri della stazione di Gattatico, non avendo fornito una valida giustificazione circa la sua presenza fuori comune, è stato denunciato per inosservanza del decreto per limitare il contagio da coronavirus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA furti

reggio emilia