Maxi-rissa all'esterno del Fuori Orario, 7 parmigiani denunciati (anche per falso e favoreggiamento)

Sono stati tutti identificati e denunciati gli otto giovani coinvolti nella maxi rissa avvenuta il 16 giugno scorso all'esterno del circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico.

Con l'accusa di rissa aggravata, i carabinieri della stazione di Gattatico hanno denunciato 7 ragazzi residenti a Parma e provincia con un'età tra i 16 ei 28 anni e un 27enne cremonese .

La rissa era scoppiata intorno alle 3,30, aveva coinvolto una deciana di ragazzi ed alcuni di loro erano rimasti contusi. Le cause della lite non sono ancora definitive per quella che i carabinieri definiscono "la reticenza dei coinvolti" (e infatti oltre al reato di rissa vengono contestati anche quelli di false dichiarazioni a pubblico ufficiale e favoreggiamento personale), ma sono comunque da ricondurre un futili motivi accentuati dall'abuso di bevande alcoliche.