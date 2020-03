Coronavirus: vandalizzano 'per noia' auto d'epoca, 3 ragazzini denunciati nel Reggiano

Disattendendo anche le misure contro la diffusione del coronavirus contenute del Dpcm, si sono introdotti in un area privata del comune di Fabbrico, nel Reggiano, e hanno vandalizzato cinque auto d’epoca da restaurare infrangendo i vetri e saltando sopra cofani e capotte. Protagonisti della vicenda tre studenti tra i 15 e 16 anni denunciati dai Carabinieri di Novellara alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna con le accuse di concorso in danneggiamento e inosservanza al Dpcm.

I fatti risalgono all’altro pomeriggio quando, alla periferia di Fabbrico, i militari hanno scorto i tre ragazzini all’interno di un’area privata dove si trova un casolare disabitato e dove il proprietario, un 35enne reggiano, aveva lasciato in deposito 5 autovetture d’epoca in attesa di essere restaurate.

I danni arrecati sono in corso di quantificazione. A quanto appreso alla base della condotta dei tre vi sarebbe la voglia di divertirsi per smorzare un pomeriggio di noia.

