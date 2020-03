Campagnola Emilia, si ritrovano per l'aperitivo in campagna: 9 giovani denunciati

Sono usciti da casa ritrovandosi, con birre al seguito, in una strada sterrata alla prima periferia di Campagnola Emilia, nella bassa reggiana, dando luogo ad un insolito aperitivo. Protagonisti della vicenda nove giovani di età compresa tra i 20 e i 28 anni (6 reggiani e tre mantovani) che sono stati denunciati dai carabinieri di Campagnola Emilia con l’accusa di inosservanza del decreto del presidente del consiglio e concorso in danneggiamento. Tre di loro (due mantovani e un reggiano) sono stati sanzionati anche per ubriachezza molesta con una multa da 106 euro l’uno. Gli interessati, tre dei quali completamente ubriachi, riferivano ai carabinieri di essersi dati appuntamento per trascorrere alcune ore insieme.