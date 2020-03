Sant'Ilario, si ritrovano al parco per giocare: 7 giovani, tra cui 3 minori, finiscono nei guai

Sono usciti da casa ritrovandosi al parco Polletti di Sant’Ilario d’Enza per passare una serata all’insegna del divertimento. Protagonisti della vicenda sette giovani (tra cui tre minori) con un età compresa tra i 16 e i 20 anni, tutti residenti nel reggiano, sono stati denunciati dai carabinieri di Sant’Ilario. Due di loro (entrambi 17enni) sono stati denunciati rispettivamente uno per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale (a seguito dell’aggressione un militare riportava 15 giorni di prognosi) e uno per false dichiarazioni sulla propria identità personale. I restanti 5 loro amici, datisi alla fuga, sono stati rintracciati e identificati poco dopo.