Quattro Castella, sorpreso in piazza a spacciare cocaina: arrestato

Girava in macchina per curare la consegna di stupefacenti: ad accertarlo i carabinieri della stazione di Quattro Castella che l’hanno beccato in flagranza di reato durante lo scambio cocaina-danaro con un cliente. Per questo motiva con l’accusa di spaccio i carabinieri della stazione di Quattro Castella hanno arrestato un 52enne brindisino abitante in paese segnalando alla Prefettura di Reggio Emilia quale assuntore il cliente, un 42enne reggiano. L’attività ha portato a sequestrare alcune dosi di cocaina, il danaro provento dello spaccio e strumenti per la pesatura delle dosi. I due sono sati anche denunciati per il mancato rispetto delle restrizioni dei D.P.C.M.