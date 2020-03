Il vicino finisce in manette per spaccio e lei lo 'rimpiazza': arrestata

Il vicino di casa è stato arrestato qualche giorno fa per spaccio di cocaina e lei - una casalinga 37enne di nazionalità ucraina - ne ha subito preso il posto. Il primo - mascherina sul viso -spacciava in strada poco lontano da casa, lei invece come precauzione da contagio evitava di uscire vendendo a domicilio. A scoprirlo i carabinieri sezione operativa della compagnia di Reggio Emilia che l’hanno sorpresa durante lo scambio cocaina-danaro con un cliente.

L’attività ha portato a sequestrare circa un etto di droga tra cocaina e marjuana (10 di cocaina e 80 di marjuana), materiale per il confezionamento, oltre 200 euro ritenuti provento dello spaccio e strumenti per la pesatura delle dosi.