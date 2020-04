Botte e minacce alla convivente, arrestato nel Modenese

«Aiutatemi o mi ammazza». A partire da questa richiesta di soccorso pronunciata ai carabinieri la notte tra giovedì e ieri da una donna che si era rifugiata in bagno, si è sviluppato l’arresto di un uomo di 42 anni, operaio, per maltrattamenti in famiglia. L’episodio è avvenuto in una casa di Nonantola (Modena).

Quando i militari sono arrivati nella casa in questione hanno trovato un manico di scopa ricurvo, una pistola a salve, due coltelli a serramanico e due cinture legate tra di loro alle tubature del gas a formare un cappio. Strumenti, ritengono i militari, utilizzati dall’uomo per minacciare la convivente nel corso delle frequenti liti che, pare dallo scorso gennaio, degeneravano in violenze fisiche. Il 42enne, italiano, è stato quindi arrestato e portato in carcere a Reggio Emilia.



