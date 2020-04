Sorpreso rubare sabbia nell'Enza: maxi multa da 5.000 euro e denuncia per un pensionato a San Polo

Alla guida del trattore agricolo si spostava dalla sua abitazione, dove stava effettuando lavori di ristrutturazione edilizia, per scaricare nei pressi dell’Enza rifiuti inerti non pericolosi e per prelevare dall’alveo del fiume sabbia senza autorizzazione. L’andirivieni del pensionato non è passato inosservato ai carabinieri della stazione di San Polo d’Enza che, nel corso di un servizio di controllo del territorio, l’hanno beccato in flagranza di reato. Per questi motivi con l’accusa di furto aggravato i carabinieri della stazione di San Polo d’Enza hanno denunciato un pensionato 75enne reggiano residente a Canossa. All’uomo, a cui i carabinieri hanno sequestrato il trattore agricolo con benna utilizzato, i carabinieri hanno anche contestato una multa per 600 euro per l’abbandono di rifiuti non pericolosi e altra maxi multa da 5.000 euro per estrazione di materiale litoide dall’alveo del fiume.

