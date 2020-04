Coronavirus: funerale in diretta streaming a Poviglio

Anche i funerali, ai tempi del Coronavirus, diventano virtuali. E’ successo a Poviglio, nella Bassa Reggiana, dove un’agenzia di onoranze funebri domenica scorsa ha organizzato l’ultimo saluto via streaming di un pensionato deceduto per cause estranee al Covid-19. A raccontarlo è l’edizione locale del Resto del Carlino.

Gli addetti dell’agenzia hanno filmato con una videocamera la benedizione nella sala del commiato del cimitero, trasmettendo tutto in diretta su Zoom e su un canale Youtube dove si sono collegati circa 150 persone tra parenti e amici del defunto che a causa delle restrizioni del Dpcm in materia non hanno potuto prendere parte fisicamente alla cerimonia. La particolare modalità è stata pure annunciata sull'affissione dei necrologi.

funerali