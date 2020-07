Forte grandinata nella Bassa Reggiana, danni a finestre, auto e raccolti

Una violenta grandinata si è abbattuta nella Bassa Reggiana nella notte intorno all’una. In particolare ad essere più colpita è stata la zona del Comune di Fabbrico. I chicchi piovuti dal cielo erano grandi circa quanto un’albicocca e hanno creato diversi danni. Decine le auto in sosta che hanno riportato la rottura del parabrezza o del lunotto. Mentre sono andati in frantumi anche finestre e lucernari di alcune abitazioni. Numerose le telefonate arrivate ai vigili del fuoco, intervenuti in particolare in via Bianchini dove una serie di villette ha riportato numerosi danneggiamenti tra cui anche buchi sui tetti.

Distrutti anche raccolti e colture. Le aziende agricole - in particolare quelle vitivinicole che si avvicinano alla vendemmia - sono alle prese con la conta dei danni. Mentre oggi si temono altre precipitazioni vista l’allerta arancione su tutta la pianura e allerta gialla sull'Appennino, diramate dalla Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna.