Prima la lascia fuori di casa poi la spinge giù per le scale: 45enne denunciato

Una lunga scia di violenze consumate tra quelle mura domestiche. Fino all'ultimo episodio: il marito ha lasciato fuori casa la moglie e quando la suocera le ha aperto la porta, l'uomo non ha esitato a buttarla giù per le scale per poi prenderla per un braccio e trascinarla con l’intenzione di rimetterla alla porta. Dopo aver atteso che il marito si calmasse, la donna, approfittando del fatto che era andato a farsi una doccia, ha raggiunto la sua camera (i due da qualche tempo erano oramai separati in casa), ha preso le sue cose ed è fuggita. Chiedendo aiuto ai carabinieri di Castelnovo Sotto, che hanno assicurato i soccorsi alla donna (per lei 7 giorni di prognosi per policontusioni) e iniziato gli accertamenti sull'accaduto, fino a denunciare l'uomo, un 45enne operaio italiano residente in Val d’Enza, per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. La donna, dopo le cure, è stata sistemata in un domicilio protetto.

