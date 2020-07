Pioggia record nel Reggiano,'mai vista in 50 anni'

Ondata storica di maltempo estivo nel Reggiano: nella notte scorsa un fortissimo temporale si è abbattuto su Reggio Emilia, Bagnolo, Cadelbosco e Campegine: in poco più di due ore, da mezzanotte e emezzo alle tre circa, è caduta una quantità di pioggia pari a un sesto di quella complessiva annua. Quantitativi «eccezionali», afferma il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, «di cui non si ha memoria negli ultimi 50 anni».

A Reggio Emilia sono caduti quasi 140 millilitri di pioggia, a Bagnolo circa 100, a Villa Argine 80 e a Case Cervi 120. La piovosità media annua di Reggio Emilia si aggira tra 750-800. In sostanza in 150 minuti è caduta sul Reggiano un sesto della pioggia complessiva annua.

Il Consorzio già nel corso della giornata di ieri aveva provveduto ad abbassare le quote dei ricettori finali dei flussi agevolando la gestione delle piogge attese. Scaricati nel Po a Boretto fino a 40 metri cubi al secondo di acqua dal canale derivatore. Si sono registrate parziali tracimazioni di canali. Tutta la notte hanno operato 40 uomini e mezzi del consorzio.