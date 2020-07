Bambina positiva al coronavirus nella Bassa Reggiana: centro estivo sospeso, tampone per 10 persone

Una bambina in età scolare che frequenta un campo estivo '6-10 annì nella Bassa Reggiana, a Rolo, è risultata positiva al Coronavirus. La piccola è stata sottoposta al tampone dopo che il padre era stato contagiato perchè entrato in contatto da un’altra persona ammalata. Le condizioni di entrambi al momento sono comunque buone e non desterebbero particolari preoccupazioni.

Ora, scrivono i quotidiani locali, saranno sottoposti al tampone anche i 7 bambini e i tre educatori del centro estivo che erano stati suddivisi nel gruppo - come da misure anti-Covid stabilite da un protocollo regionale per queste attività - con la bambina positiva. Ieri, in via precauzionale, l’attività gestita dall’associazione è stata sospesa in attesa di avere i risultati dei test. Per tutti i partecipanti è scattato contestualmente l’isolamento preventivo, come da procedura dettata dall’Ausl.