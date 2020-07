Affidi in Val d'Enza, due fratellini restituiti alla famiglia dopo 5 anni

Erano stati tolti ai genitori cinque anni fa dai servizi sociali dell’Unione val d’Enza finiti nello scandalo affidi, ma ora due fratellini torneranno da loro. A raccontare la storia è il Resto del Carlino di Reggio Emilia. La vicenda giudiziaria ha origine nel 2015 quando i piccoli - oggi il maschio e la femmina hanno rispettivamente 7 e 9 anni - vennero strappati alla famiglia.

Nei verbali degli assistenti sociali - tra cui la responsabile dei servizi, Federica Anghinolfi, ritenuta figura chiave nell’indagine 'Angeli&Demonì e Cinzia Magnarelli (che ha già patteggiato) - scrissero che la loro casa era «piena di muffa, materassi per terra, vestiti ammassati e mobili malmessi», giudicando quindi non idonea l’abitazione per crescere i figli. Verbali poi smentiti da un sopralluogo dei carabinieri di Montecchio Emilia. E ieri mattina il tribunale dei minori di Bologna ha notificato il ritorno definitivo in famiglia, revocando tutti gli affidi precedenti. «Genitori stupendi», li definisce una perizia tecnica.