Torna la tradizione della Pastasciutta Antifascista di Casa Cervi

È davvero un’edizione fuori dal comune, quella della Storica Pastasciutta di quest’anno. Dopo aver ripreso le attività culturali ed educative con il Festival teatrale di Resistenza e i ragazzi dei campi estivi, Casa Cervi non rinuncia alla serata del 25 luglio. In rigoroso distanziamento e solo su prenotazione, il grande parco dei Campirossi sarà comunque riempito di 500 partecipanti che seguiranno la serata. Gli ingredienti sono quelli di ogni anno, con la pastasciutta offerta a tutti e il ristoro tipico disponibile per tutta la serata. Dal palco i saluti delle autorità e la premiazione del festival, ma anche la partecipazione di una grande amica di Casa Cervi, il Prefetto Antonella De Miro, intervistata per l’occasione da Paolo Bonacini. Seguirà lo spettacolo musicale di Marco Sforza e Elisa Lolli “La Pianura è un foglio bianco” (sinossi spettacolo nel link).

L’evento è stato lanciato un mese fa con una grande campagna social, inedita per linguaggi e intensità: #PASTALIBERATUTTI ha generato condivisioni e contenuti multimediali durante queste settimane di avvicinamento alla data. La serata del 25 luglio, davvero eccezionale per la portata organizzativa in tempi di COVID, è stata rafforzata anche dalla rete delle Pastasciutte che da qualche anno in tutta Italia costellano il territorio nazionale di eventi gemelli. In tempi di pandemia era impensabile raggiungere i numeri delle scorse annate (120 pastasciutte “federate” nel 2019, in ogni angolo del Paese), ma quest’anno sono più di 70 le manifestazioni tenacemente resistenti e collegate a Casa Cervi: da Varese a Bari, da Padova a Firenze, con un particolare sforzo messo in campo dalle ANPI a Reggio Emilia, dove per iniziativa del Provinciale sono state promosse una decina pastasciutte reggiane a “rinforzo” della serata di Gattatico, che per ovvie ragioni non potrà accogliere tutto il popolo della pastasciutta, ma solo mezzo migliaio.

Il programma della Pastasciutta

Ore 18

Apertura Festa con punti ristoro e servizi del Museo Ore 20 Inizio della distribuzione della Pastasciutta

Ore 21

Saluti Istituzionali: Albertina Soliani (Presidente dell’Istituto Alcide Cervi) insieme alle autorità del territorio.

Ore 21.15

Premiazione del Festival Teatrale di Resistenza – 19ª edizione Assegnazione del premio Museo Cervi – Teatro per la memoria e del secondo premio Ore 21.45 Paolo Bonacini intervista Antonella De Miro, ex prefetto di Palermo e di Reggio Emilia Ore 22.30

Spettacolo “La pianura è un foglio bianco” di Marco Sforza e Elisa Lolli

CAMPAGNA SOCIAL #PASTALIBERATUTTI

Sabato 25 luglio partecipa alla Pastasciuttata antifascista virtuale! Come? A pranzo fotografa il tuo piatto di pasta, fai una storia taggando @istitutocervi e usando l’hashtag #pastaliberatutti. La condivideremo sui nostri social per creare un’enorme tavolata virtuale!

Casa Cervi, via Fratelli Cervi 9, Gattatico (Reggio Emilia) Tel. 0522 678356 - info@istitutocervi.it www.istitutocervi.it