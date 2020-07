Perde il controllo e finisce fuori strada, morto un motociclista 43enne di Parma

Incidente mortale poco prima delle 12. in località Busana a Ventasso, nel Reggiano. A perdere la vita è stato un motociclista 43enne di Parma, finito fuori strada con il suo veicolo e andato a sbattere contro un guard rail mentre percorreva la Strada Statale 63 - denominata in quel tratto via Nazionale Sud - in direzione Castelnovo Monti.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 - i cui soccorsi sono stati vani, l’uomo è deceduto sul colpo - sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Collagna che hanno proceduto ai rilievi del caso. Ancora al vaglio dei militari le cause che hanno portato il 43enne a perdere il controllo della sua Kawasaki Z 1000 finita fuori strada e poi contro un guardrail.

reggio emilia