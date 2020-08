Aggressioni e minacce ai familiari per avere i soldi per la droga: arrestato 47enne

Da diversi mesi aveva iniziato ad andare a casa degli anziani genitori per richiedere denaro per l'acquisto di droga. E di fronte ai rifiuti non aveva nessuna remora ad aggredirli verbalmente e fisicamente con ingiurie, minacce di morte ed in un'occasione spingendoli e facendoli cadere a terra. Violenze e minacce che riservava anche a chiunque altro prendesse le loro difese, come il fratello e la cognata. Proprio nei confronti di quest'ultima- colpevole di non farsi i fatti suoi, di prendere le difese dei suoceri e di abitare in una casa di proprietà della famiglia - sono iniziati anche gli atti persecutori.

Nei confronti del 47enne reggiano è scattata una denuncia da parte dei carabinieri di Quattro Castella, a cui le vittime si sono rivolte- L'uomo è accusato di atti persecutori, estorsione continuata e lesioni personali aggravate. La Procura reggiana ha chiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia un’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari.