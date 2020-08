San Polo d'Enza, trova un portafogli con 900 euro e lo restituisce al proprietario

Una signora di 74 anni di San Polo D’Enza, in provincia di Reggio Emilia), dopo aver trovato per strada un portafoglio con 900 euro in contanti, lo ha consegnato ai carabinieri. Questa mattina la donna ha notato il portafoglio in piazza Sartori e aprendolo ha scoperto, oltre alla grossa somma di denaro, anche l’identità del proprietario, un 76enne della provincia di Bologna. Inizialmente la 74enne ha provato da sola a rintracciare l’uomo, ma non riuscendoci si è diretta in caserma. Poco dopo il proprietario si è presentato dai carabinieri per fare la denuncia di smarrimento, ma a quel punto il problema era già stato risolto.