Il ladro filmato durante il furto all'autolavaggio? Un cliente abituale. Denunciato 43enne parmense

Armato di attrezzi da scasso ha raggiunto l’autolavaggio di una distributore di carburanti di Brescello, nella bassa reggiana, forzando la colonnina dove vengono effettuati i pagamenti per i lavaggi self service, che però ha trovato vuota. L'unico "bottino" è stata dunque la denuncia per furto aggravato: grazie soprattutto all’esame delle telecamere di videosorveglianza dell’autolavaggio, i carabinieri di Brescello lo hanno individuato rapidamente. Si tratta di un 43enne parmense che, messo davanti alle prove, ha ammesso le proprie responsabilità.

Ad accorgersi del furto il gestore della stazione di servizio, un 30enne mantovano con attività a Brescello, che aprendo la propria stazione di servizio ha notato che il distributore self-service delle monete dell’autolavaggio era stato divelto. Denunciato il furto, ha anche fornito ai carabinieri le immagini della videosorveglianza che hanno ripreso tutte le fasi del blitz. E che gli hanno permesso di riconoscere nell'autore un suo cliente abituale,il 43enne, appunto.