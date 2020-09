Investito da un pirata della strada, un 44enne muore nel Reggiano

Un uomo è morto dopo essere stato investito a Rio Saliceto, nella Bassa Reggiana. Il responsabile è fuggito e ora è ricercato dalla polizia stradale. L'incidente è successo intorno alle 14, in via Cà de Frati, strada di campagna rimasta poi chiusa per tutti i rilievi del caso. La vittima - un 44enne di origine marocchina, residente in paese - è stato urtato presumibilmente da un mezzo pesante. La caduta ha causato traumi che si sono rivelati fatali. L'intervento del 118 è risultato vano. Gli inquirenti ipotizzano si trattasse di un trattore o di un camion.

© RIPRODUZIONE RISERVATA